Elio Di Rupo reçoit son homologue flamand à Namur : objectif, mieux collaborer en matière d'emploi

La collaboration entre la Région wallonne et la Région flamande en matière d’emploi était au menu des échanges entre les deux ministres-présidents, en particulier la question de la mobilité interrégionale des travailleurs wallons et flamands.

En Flandre, le marché de l’emploi est pour le moins tendu. Les entreprises peinent à recruter et à trouver la main-d’œuvre dont elles ont besoin.

Cela fait des années que du côté flamand, notamment dans les rangs de la N-VA, le parti du Ministre-président flamand Jan Jambon, on s’étonne que davantage de Wallons ne franchissent pas la frontière linguistique pour chercher du travail.

Pour Elio Di Rupo, il faut arrêter la logique de confrontation entre les deux régions et "préférer la coopération". 45.000 Wallons sont, selon les chiffres communiqués, employés en Flandre. 22.000 Flamands travaillent en Wallonie.

Pour Jan Jambon, on doit pouvoir faire mieux, en augmentant la collaboration entre le Forem et le VDAB, les organismes de formation professionnelle et d’emploi de la Région wallonne et de la Région flamande.

Les ministres ont rappelé que le Forem et le VDAB "collaborent activement pour promouvoir les offres d’emploi flamandes auprès des demandeurs d’emploi wallons et les offres d’emploi wallonnes pour les demandeurs d’emploi flamands".

Un nouvel accord de coopération en matière d’emploi devrait être bientôt signé entre les deux régions, ont annoncé les deux ministres-présidents.

Les objectifs sont de "mieux identifier les besoins des entreprises flamandes et wallonnes, augmenter le taux d’emploi des deux régions, assurer une meilleure transmission des offres d’emploi du Nord vers le Sud et vice-versa et augmenter l’insertion des demandeurs d’emploi wallons en Flandre et réciproquement", a-t-il été communiqué.

En Wallonie, une attention particulière sera portée à l’apprentissage du néerlandais, notamment via les dispositifs " Plan langues " soutenus dans le cadre du Plan de relance a communiqué le cabinet d’Elio Di Rupo.