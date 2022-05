Elio Di Rupo a prononcé son discours sur l’état de la Wallonie ce mercredi : "la Wallonie s’en sortira !"

"La force naît de l’adversité et des souffrances", c’est par cette situation que le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a pris la parole face aux parlementaires wallons, pour souligner que de l’adversité et de la souffrance, "ces derniers temps, la Wallonie n’en a vraiment pas manqué".

Covid, inondations "catastrophiques" en juillet, guerre en Ukraine sont autant de coups durs que la Wallonie a dû encaisser. "Le gouvernement a fait face instantanément", a déclaré Elio Di Rupo, car son gouvernement "ne veut laisser personne au bord du chemin". Et de mettre en avant les résultats obtenus dans la lutte contre la pandémie, avec une campagne de vaccination qui a été "une grande réussite" et grâce aux efforts "de la population, du personnel soignant et de tous les pouvoirs publics".

Pour évaluer l’état de santé de la Région wallonne, Elio Di Rupo se base sur les statistiques de l’IWEPS, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique.

Il épingle ainsi le taux de risque de pauvreté qui est passé de 2020 à 2021 de 18,2% à 17,7% et le taux de privation matérielle et sociale passé de 15,8% à 14,1% sur la même période. Le nombre de personnes qui bénéficient chaque mois d’un revenu d’intégration sociale évolue à la baisse depuis l’été dernier, selon le ministre-président wallon, soit moins de 70.000 personnes en décembre 2021. Cependant, pour Elio Di Rupo, "trop de ménages, trop de familles, trop de personnes seules continuent à subir la précarité".

Du point de vue économique, le taux de croissance annuel du PIB est redevenu positif en 2021 (5,7%). "Au dernier trimestre 2021, le PIB wallon a pratiquement retrouvé son niveau d’avant crise", estime Elio Di Rupo. Et en 2022, "les perspectives de poursuite de la reprise économique en Wallonie sont positives". L’IWEPS table sur une croissance économique de 2,5% en Wallonie cette année.

Il faut cependant "rester prudents", précise le ministre-président wallon. "Les effets négatifs, directs et indirects de la guerre en Ukraine commencent à se faire sentir", ajoute-t-il.

Cette reprise de l’activité économique à des niveaux semblables à la période précédent le Covid a eu des répercussions sur le marché de l’emploi avec, en 2021, "une forte augmentation de la demande de travailleurs au sein des entreprises", selon Elio Di Rupo et une croissance du nombre de personnes qui travaillent sur le territoire wallon (+1,7% par rapport à 2020). "Entre le début de l’année et la fin de l’année 2021, près de 30.000 emplois ont été créés", souligne Elio Di Rupo. Le nombre de demandeurs d’emplois inoccupés continue lui aussi de baisser, "sous la barre des 200.000 personnes en mars 2022". "Bien que trop élevé à mes yeux, il s’agit d’un niveau historiquement bas", se félicite Elio Di Rupo.

Toujours pour illustrer la santé de l’économie wallonne, Elio Di Rupo évoque la croissance des investissements privés en 2021 (+9%), des investissements publics (+13,8%), des exportations qui ont connu la plus forte augmentation annuelle depuis 2010 (+13,5%) et le taux de création d’entreprises (+12,5%), une évolution remarquable.

Elio Di Rupo met aussi en avant les indicateurs en matière d’environnement. En 2020, la Wallonie a émis 34 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit 38,5% de moins qu’en 1990. Et de préciser que les efforts vont se poursuivre grâce aux moyens financiers dégagés pour la rénovation énergétique des logements privés et des bâtiments publics. "Plus d’un milliard d’euros est réservé à cet effet dans le plan de relance", précise Elio Di Rupo. Création de réserves naturelles (plus de 1000 ha), plantation d’arbres (1,4 million), amélioration de l’offre de transports en commun sont les autres efforts soulignés par le ministre-président wallon.