Elio Di Rupo : "Cela m’agace qu’on soit dans l’accusation de la Wallonie en permanence"

La Wallonie, c’est aussi une situation économique qui n'affiche pas que des bonnes nouvelles. L'Echo relayait ces derniers jours une étude du cabinet EY qui estimait l'année 2022 comme la pire année en terme d'investissements étrangers en 10 ans pour la Wallonie. "Il y a un reflux du nombre d’investissements, admet Elio Di Rupo, mais c’est insuffisant comme information. L’année passée, on a augmenté le nombre d’emplois de 1634, ce que je trouve plus important." Le rapport d'EY confirme en effet 19 projets étrangers réussis en Wallonie en moins en 2022 par rapport à 2021, mais un nombre d'emplois créés grâce à ces investissements plus élevé.

"Cela m’agace qu’on soit dans l’accusation de la Wallonie en permanence, a regretté Elio Di Rupo. Cela dit, avec le ministre de l’économie Willy Borsus (MR), nous allons regarder les mesures supplémentaires qu’il convient de prendre."

Dernier exemple de couac économique wallon, celle de l’entreprise Futerro, un producteur wallon de plastiques biodégradables qui a préféré la Normandie à la Belgique, faute de terrain disponible en Wallonie. "C’est l’un des problèmes dont il faut discuter car ce n’est pas normal. Il faut se ressaisir : toutes les formations politiques et toutes les instances de terrains. C’est une situation insupportable. La Wallonie représente 52% de la surface du pays, et même en tenant compte du respect de la biodiversité et des surfaces agricoles, il faut que l’économie se développe."

Elio Di Rupo se défend aussi sur la dette wallonne qui a doublé en quatre ans, de 23 à 44 milliards d’euros. "Le Covid, ce n’est pas nous qui l’avons inventé. Les inondations, ce n’est pas nous qui les avons inventées. Cela nous a coûté 10 milliards et il a fallu les emprunter, pour aider nos concitoyens." Cette hausse de la dette n’est donc pas un signe de mauvaise gestion, selon le ministre-président wallon. "La dette est supportable, nous avons pris des mesures, le gouvernement fait des économies, nous avons réduit le déficit lors du contrôle budgétaire d’il y a quelques semaines et nous allons vers l’équilibre budgétaire en 2024. La situation budgétaire est difficile mais maîtrisée."

L’ancien président du PS n’a pas beaucoup commenté l’appel du pied de Bart De Wever pour la constitution d’un mini-cabinet PS-N-VA après les élections de 2024. "Par expérience, un an avant les élections, on devient nerveux et chacun y va de ses propositions. La N-VA ne doit pas être heureuse par rapport à son concurrent immédiat le Vlaams Belang. On a pris acte, on y a répondu, mais attendons les élections, les résultats et puis travaillons."

Elio Di Rupo a par ailleurs confirmé sa volonté personnelle d’être sur une liste en 2024, mais que le choix de la liste n’avait pas encore été fait.