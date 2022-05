Elio Di Rupo annonce l’ouverture d’une ligne d’appel "1718" pour les sinistrés non encore indemnisés

Sur la situation sanitaire, Elio Di Rupo confirme qu’on va désactiver le baromètre Covid, mais pas le supprimer "on met au point un système au cas où la Covid pourrait revenir en automne". On ouvre, on libère (avec la suppression annoncée ce vendredi du masque dans les transports) mais on reste prudent. Et Elio Di Rupo d’ajouter "Nous mettrons dans notre budget une somme pour une éventuelle campagne de vaccination si nécessaire à la rentrée". Avec ce chiffre, 7 millions de doses ont été administrées en Wallonie "sans aucun problème" ajoute-t-il.