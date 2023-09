Elio Di Rupo à Jeudi en Prime : Une réforme du Forem en vue pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi

Fin août, Elio Di Rupo suggérait qu’on se penche sur les règles en matière de permis de séjour pour permettre à des demandeurs d’asile qui disposeraient de compétences introuvables sur le marché de l’emploi de travailler.

Aujourd’hui, le Ministre-président wallon précise sa pensée. "J’ai demandé qu’on puisse en discuter parce que dans pas mal de cas, notamment dans les restaurants, dans les petites PME, chez des indépendants, il y a un vrai besoin de faire fonctionner l’entreprise, le restaurant", explique Elio Di Rupo. "On sait qu’il y a plein de personnes qui travaillent au noir et on met le restaurateur, l’indépendant dans une situation d’illégalité alors que l’on pourrait trouver une solution", poursuit-il.

Elio Di Rupo ajoute que "c’est demandé par les syndicats, mais aussi par les représentants des patrons".

Cela dit, le Ministre-président précise que "la priorité, c’est de faire en sorte que les métiers en pénurie puissent être occupés par des citoyens de chez nous".

Et de rappeler qu’il y a 121.000 demandeurs d’emplois indemnisés, 31.000 jeunes en stage d’insertion et qu’il y a environ 40.000 emplois non pourvus, dont 8000 au Forem.