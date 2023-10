Pour son Blind, Eline, a décidé de faire passer un message de liberté grâce au titre qu’elle a interprété. Ce titre est un témoignage mais aussi une relecture actuelle d’un des plus grands succès d’Indochine "3e sexe" sorti en 1985. Il a très longtemps été considéré comme un hymne à la tolérance sexuelle et s’est écoulé à plus de 600 000 exemplaires.

Sa performance a tout de suite conquis Alice On The Roof qui n’a pas hésité à buzzer pour Eline. Intriguée par son choix de chanson, Alice a tenu à la féliciter pour son courage et son esprit ouvert. Elle lui a même confié avoir redécouvert ce titre grâce à sa prestation. Eline intègre désormais l’aventure The Voice Kids au sein de l’équipe d’Alice.

