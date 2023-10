Eline a 12 ans et elle vit à Braine – l’Alleud.

Depuis qu’elle est toute petite, sa famille et ses amis l’ont toujours encouragé à chanter. Ses proches l’incitaient à participer à The Voice mais elle avait trop peur. Aujourd’hui, elle se sent prête et veut séduire les coachs. La courageuse Eline apporte un message de liberté sur la scène de The Voice Kids.