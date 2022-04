Eliminé et sous pression au Bayern, Nagelsmann n’a "pas peur"

Sans inspiration, avec des stars fatiguées, le Bayern est sorti mardi sans gloire de la Ligue des champions, surpris par Villarreal. L’entraîneur Julian Nagelsmann assure n’avoir "pas peur" pour l’avenir mais doit reconstruire avec un effectif pas aussi riche que les autres géants européens.

Pour sa première saison sur le banc du Bayern, l’ancien technicien prodige du RB Leipzig (34 ans) a chuté dès les quarts de finale de la C1, résultat surprise contre le modeste "Sous-marin jaune" (0-1, 1-1) mais conclusion logique d’une saison trop irrégulière.

"Le jeune entraîneur a apporté beaucoup d’élan, mais il a hérité d’un groupe plus faible après les départs de David Alaba et Jérôme Boateng, et l’année précédente de Thiago, Ivan Perisic et Philippe Coutinho", tous présents lors de la finale gagnée en 2020 contre le Paris SG (1-0), constate mercredi le magazine allemand du football Kicker.

"La pression (sur Nagelsmann) la saison prochaine va peu à peu devenir énorme", prédit pour sa part le quotidien populaire Bild, qui rappelle qu’au Bayern, la mission d’un entraîneur est de gagner tous les titres.

Mardi dans la nuit, un journaliste a pour la première fois demandé à Nagelsmann s’il se sentait menacé : "Je ne sais pas ce qui m’attend', a-t-il répondu d’une voix lasse. "Je n’ai pas peur, il y a des choses plus graves…"