Elimination du Barça : le coup de frein embarrassant au projet de Xavi

Détourné de la Ligue des champions à la faveur d’une troisième place dans leur groupe, c’est via l’Europa League que les Catalans devaient briller cette saison. A voir la concurrence parmi les 32 restants dans "la petite sœur de la C1", le Barça faisait naturellement office de favori. D’autant plus que l’Espagne fournit deux tiers des vainqueurs de la compétition sur les douze dernières éditions et que de nombreux cadors habituels ont pris la porte plus rapidement que d’habitude (le FC Séville en tête). Ce marchepied était une sorte d’obligation pour le Barça, afin de se renforcer sa crédibilité sur le plan européen, le club ayant enchaîné quelques déconvenues notoires dans ses soirées de gala ces dernières années.