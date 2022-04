Eliette Abécassis nous parle de l’amour aux temps des réseaux sociaux, dans son livre « De l’âme sœur à Tinder »

Eliette Abécassis nous parle d’amour dans le Mug. Son dernier livre, "De l’âme sœur à Tinder. Et si les réseaux sociaux nous empêchaient d’aimer ? " explore les sentiments à l’ère d’internet, des applications de rencontres et des téléréalités. Aux éditions Larousse.

Il y a peu de temps encore l’amour était un absolu, un idéal. Et nous pensions qu’il était possible d’être totalement heureux seulement en rencontrant son âme sœur.

Mais qu’en est-il de l’amour à l’heure du grand marché des sentiments qui se développe au gré des algorithmes ? De l’amour fou, serait-on passé au désamour ? De manière très originale, Eliette Abécassis propose de réenchanter notre époque en mal d’aimer et de retrouver la force du sentiment en suivant les pas des héros et des héroïnes des films et des romans où l’amour est plus fort que tout. Et si réinventer l’amour était nécessaire à notre survie en tant qu’êtres humains ?