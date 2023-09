Elias Cobbaut quitte Parme et retourne à Malines

Malines a annoncé mardi, un jour avant la clôture du mercato estival, l'arrivée en prêt et avec option d'achat d'Elias Cobbaut en provenance de Parme, en deuxième division italienne. Le défenseur, également passé par Anderlecht, retrouve son club formateur.

Cobbaut, 25 ans, a joué au total pendant 14 ans pour Malines. Il avait fait ses débuts professionnels en août 2016 contre Courtrai. N'ayant pu éviter la relégation avec le club malinois, il avait été transféré à Anderlecht en 2018 et avait ensuite quitté la Belgique pour l'Italie en 2021, d'abord en prêt, puis acheté par le club parmesan.

Après seulement onze matches joués la saison dernière et aucun lors de l'exercice qui vient de débuter, Cobbaut est de retour chez lui : "Chaque fois que je revenais en Belgique, je venais voir un match de Malines. C'est un bonheur de fouler à nouveau la terre sacrée" s'est enthousiasmé le joueur sur le site du club. Pour Tim Matthys, le directeur sportif, Malines "fait de gros progrès et Elias est la nouvelle pièce du puzzle. Les négociations ont été intenses, mais la volonté d'Elias de revenir et les efforts de la direction ont permis de faire aboutir le transfert".