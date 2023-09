Eliades Ochoa à l'AB le 3/10

Eliades Ochoa est très populaire et sa musique est appréciée dans le monde entier. Il fait partie des membres originaux du groupe Buena Vista Social Club®️, ayant notamment prêté sa voix à l’ouverture emblématique de l’album "Chan Chan". Bien avant le succès du groupe, Ochoa était un des guitaristes les plus connus au monde et membre des groupes légendaires tels que El Quarteto Patria. Après l’accueil phénoménal réservé à Buena Vista, Eliades Ochoa a sorti 9 albums, remporté 4 Latin Grammy et a été nommé aux Grammy pour l’album " Afrocubism " de 2010.

La légende des chanteurs, guitaristes et compositeurs cubains Eliades Ochoa sera à l’Ancienne Belgique le 3 octobre pour présenter son tout nouvel album " Guajiro ". Le concert est déjà sold out ! Mais en écoutant "Le Monde est un Village" (de 20h à 21h sur La Première) ou ce vendredi via la newsletter, vous pourrez peut-être remportez les dernières places...