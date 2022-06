Elia poursuit le démontage des liaisons électriques aériennes Gramme-Rimière et Awirs-Rimière

C’est dans le cadre de sa restructuration du réseau haute tension liégeois qu’Elia mène de front les chantiers de démontage des deux liaisons aériennes en question.

La première reliait le poste électrique de Gramme à Huy à celui de Rimière à Neupré. Cette liaison construite en 1933, composée de 46 pylônes et longue d’un peu moins de 15 kilomètres passe aussi par les territoires de Modave, Nandrin et Tinlot. Son démontage a débuté en février dernier. Le chantier se déplace d’Ouest en Est. Il doit se poursuivre durant toute cette année 2022.

Le second chantier concerne la liaison établie entre le poste des Awirs, à Flémalle, et celui de Rimière. Il a repris en mars. L’an dernier, une partie des câbles avait déjà été retirée et un pylône démonté. Cette liaison de près de 6 kilomètres était composée de 19 pylônes. Elle avait été construite en 1951.

Les principes d’organisation de ces chantiers sont identiques. Les conducteurs sont retirés tronçon par tronçon. Les pylônes et leurs fondations sont démontés par la suite, puis le terrain est remis en état.