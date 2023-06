Elia encourage la flexibilité pour aplanir les pics de consommation d'électricité

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité Elia s'attend à une forte augmentation de l'électrification des secteurs de la mobilité, du chauffage et de l'industrie dans les années à venir. Cette tendance crée des besoins de capacité additionnelle qui peuvent être partiellement atténués en encourageant une consommation flexible grâce à des incitants réduisant le coût de la consommation durant les périodes creuses. Telle est l'une des conclusions de l'étude sur l'adéquation et de flexibilité en Belgique qu'Elia a réalisée pour la période 2024-2034. La consommation flexible permet de lisser les pics de consommation et de mieux gérer la variabilité des sources d'énergie renouvelable (SER)

D'après Elia, l'électrification de la société se produit à la fois plus tôt et plus rapidement que prévu. "Au cours des deux à trois décennies à venir, l'économie belge connaîtra une transition des combustibles fossiles à une approche durable qui optimise les ressources vertes et l'efficacité." Selon Elia, l'implémentation du mécanisme de rémunération de la capacité (Capacity Remuneration Mechanism ou CRM) représente, à cet effet, un levier essentiel pour faciliter la sécurité d'approvisionnement, même s'il doit encore être affiné.

À moyen terme, d'ici 2029, environ 2,9 GW de nouvelles capacités additionnelles seront nécessaires pour maintenir l'adéquation du système, soit cinq ans plus tôt que prévu. Mais "ces nouvelles capacités additionnelles peuvent être comblées via le CRM existant et partiellement atténuées", soutient Elia préconisant l'augmentation de la flexibilité via de nouvelles sources (comme la gestion de la demande), le plus vite possible.

A plus long terme (horizon 2030-2032), le gestionnaire souligne l'importance d'une mise en service de la zone Princesse Élisabeth - une zone prévue pour la construction de nouvelles éoliennes au large de la Côte belge - et d'interconnexions supplémentaires avec le Royaume-Uni (Nautilus) et le Danemark (TritonLink). A partir de 2033, l'écart de capacité va de nouveau se creuser en raison de l'électrification continue du système. D'où l'importance de concrétiser les ambitions en matière d'éolien offshore en mer.

Pour compléter son potentiel domestique limité en matière de SER, la Belgique doit également étudier la conclusion d'accords et le développement d'interconnexions avec des pays qui produisent un excédent d'électricité et ont un approvisionnement électrique "décorrélé", pointe encore Elia.

"Tout retard dans l'exploitation de la flexibilité ou la construction de l'infrastructure réseau entraînera des besoins de capacité additionnelle. Les investissements dans l'accélération de la digitalisation sont dès lors tout aussi importants que ceux dans la construction, dans les temps, de l'infrastructure réseau." "Si la Belgique exploite pleinement la flexibilité industrielle et résidentielle et réalise les investissements réseau planifiés, les besoins de capacité en 2034 diminueront de 3.000 MW par rapport à une situation où ces démarches clés seraient retardées."