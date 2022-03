Elia développe un noeud autoroutier de transport d'électrons en Belgique

A l’avenir, Elia pronostique que l’éolien Offshore, installé en mer du Nord, pourrait représenter une capacité de production de 300 Gigawatts, de quoi alimenter largement l’Europe du Nord et de l’Ouest en Electricité.

" L’idée est de collaborer avec les pays voisins de manière à pouvoir intégrer un maximum de ce potentiel offshore à la fois chez nous et dans les pays voisins et pour ça nous pouvons développer toute une série d’interconnexions marines qui permettront à l’avenir de connecter l’Europe avec plusieurs parcs éoliens offshore ".

Si le porte-parole d’Elia appuie son propos sur l’éolien off-shore, c’est qu’il a de bonnes raisons de le faire. Plusieurs observateurs de notre paysage énergétique nous le confirment. Ces dernières années, la place d’Elia est devenue celle d’une plaque tournante du transport d’électricité en Europe. La Belgique est un véritable ‘nœud autoroutier’ des électrons, entendez par là que l’électricité transite par notre pays que ce soit pour aller vers la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Unis. Mieux encore, elle est aussi, le pays par où rentrera l’électricité produite par les éoliennes off-shore de la mer du Nord comme nous le confirme Ronnie Belmans, ingénieur en systèmes énergétiques, fondateur d’Energyville, et président d’honneur du conseil d’administration d’Elia : " Elia en combinaison avec TenneT , le gestionnaire de réseaux des Pays-Bas tiennent en main toute la gestion de l’énergie renouvelable off-shore depuis la Pologne jusqu’à la France, à l’exception du Danemark. TenneT gère tout le réseau électrique du centre de l’Allemagne et l’ensemble du réseau des Pays-Bas. Elia est l’actionnaire majoritaire de 50 Hertz, le gestionnaire du réseau de haute tension de l’Allemagne de l’Est. Depuis la frontière polonaise jusqu’à la frontière française Elia et TenneT sont prêts à accueillir, gérer, contrôler et faciliter le transport de l’électricité qui sera produite par les éoliennes offshore de la mer du Nord."

Une analyse partagée par Dominique Woitrin. Cet ancien patron de la Creg, le régulateur de l’électricité en Belgique, ne cache pas sa fascination pour la toile d’araignée d’électrons créée en quelques années par Elia : " Elia s’inscrit clairement dans le réseau européen et dans les échanges d’énergie, et notamment d’énergie renouvelable " Et il donne un exemple avec ce qui s’est passé lors de la tempête Malik en Europe, ces dernières semaines : " On voyait une production d’électricité éolienne off-shore énorme, puis c’est passé en Belgique et au Danemark et puis c’est passé en Allemagne. Il y a eu une vague de puissance éolienne qui est partie de l’Irlande jusqu’à l’Est de l’Allemagne et qui s’est échangée sur les réseaux. ".