Eli Iserbyt serait-il un champion du monde de cyclo-cross… au rabais?

Question volontairement (on insiste) provocante : sans les deux meilleurs crossmen actuels de la planète, le Belge Wout Van Aert (l’UCI veut internationaliser la discipline en organisant des courses aux quatre coins du globe, mais, effet collatéral, Van Aert refuse un long voyage de 7500 kilomètres à quelques semaines du début de sa saison sur route) et le Néerlandais Mathieu Van der Poel (blessé), la course élites messieurs des Championnats du monde de cyclo-cross prévue ce dimanche (21H30, heure belge) à Fayetteville (entre Memphis et Oklahoma City), aux Etats-Unis, a-t-elle un intérêt ? On a beau dire que les absents ont toujours tort, on ne nous enlèvera pas de la tête, avec tout le respect, et il est sincère, qu’on lui doit à l’avance, que le champion 2022 souffrira d’un manque de légitimité. Inévitablement, on peut le regretter mais c’est comme ça, une question vexante viendra sur la table : aurait-il été sacré en présence " des deux autres " ?

Si le Britannique Tom Pidcock s’impose (il est en forme, de retour d’un stage sous le soleil avec son équipe INEOS Grenadiers), comme lors de l’épreuve de VTT des Jeux Olympiques de Tokyo que Van der Poel avait quittée sur chute, le débat sera probablement moins sensible.

Mais tout autre scénario fera jaser. Même une victoire de notre compatriote Eli Iserbyt, outsider numéro 1, récent lauréat haut la main du classement final de la Coupe du Monde, présent et régulier durant toute la saison (NDLR : il est le gars qui a roulé le plus d’épreuves cet hiver !), et qui apprécie le circuit préparé par les Américains, ne calmerait pas les esprits grincheux. Car, on y revient, si le petit format (NDLR : 57 kilos comme Pidcock !) originaire de Flandre occidentale a décroché la World Cup, c’est notamment (surtout ?) parce que… Van Aert et Van der Poel ont zappé de nombreuses manches.