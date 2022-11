Eli Iserbyt : "Je suis un vrai cyclocrossman, peut-être le meilleur"

"Je suis un vrai cyclocrossman. Peut-être le meilleur. J’ai maintenant cinq victoires en huit courses. Ce n’est pas mal, je pense".

C’est le petit bonhomme qui domine le cyclo-cross. Eli Iserbyt, 1m65 – 55 kg. Une tête bien pleine et des jambes de feu. Le Flandrien de 25 ans a étudié le droit à la KUL. Et en l’absence de Pidcock, van Aert et van der Poel, le coureur belge règne en maître dans les labour

"Il est polyvalent" analyse Mario De Clercq, directeur sportif de l’équipe Pauwels Sauzen – Bingoal. "Il roule bien dans la boue, dans le sable, dans les virages serrés. Il est petit aussi. Son centre de gravité qui est très bas lui permet d’avoir une bonne technique".

Eli gagne beaucoup et partout mais certaines voix se montrent critiques car il s’impose en l’absence du trio magique.

"Tu ne peux pas gagner une course contre des coureurs qui ne sont pas là" répond Eli Iserbyt. "Gagner, c’est toujours difficile, mais je veux une fois gagner avec tout le monde au départ même si ce n’est pas simple de battre Wout et Mathieu".

"Wout van Aert et Mathieu van der Poel, ce sont des super stars" ajoute Mario De Clercq, triple champion du monde de cyclo-cross. "Ce sont des garçons qui peuvent tout faire ! Aussi bien du VTT, de la route, le Tour de France et les classiques. Ils ne sont que deux ou trois avec Pidcock à pouvoir faire ça".