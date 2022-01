Eli Iserbyt en Coupe du Monde : une domination trop flatteuse ?

Ce dimanche à Hoogerheide, aux Pays-Bas, Eli Iserbyt va remporter la Coupe du Monde de cyclo-cross pour la première fois de sa carrière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le petit format belge y a mis la manière. Avec 110 points d’avance sur Michael Vanthourenhout, il égale actuellement le plus grand écart entre le vainqueur et son dauphin de la décennie. C’était lors du sacre de Mathieu Van der Poel en 2018 devant Wout van Aert.

Pour retrouver trace d’un écart encore plus important, il faut remonter à 2009. À l’époque, Sven Nys avait devancé Bart Wellens de 118 points. Ces statistiques flatteuses peuvent-elles permettre au coureur de 24 ans de s’asseoir sur la même selle que Nys, Van der Poel et van Aert ?