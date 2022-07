Elfyn Evans espère retrouver son rythme incroyable, Ott Tanak frustré par sa 3e place

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la 5e place du Rallye d'Estonie, 7e manche du championnat du monde WRC, vendredi soir. Le pilote belge pointe à 1:12.9 du leader, Kalle Rovanpera (Toyota). Elfyn Evans (Toyota) est 2e, Ott Tanak (Hyundai) 3e et Esapekka Lappi (Toyota) 4e.

"La journée a été très éprouvante. On a essayé de rouler très fort. Mentalement, c’était très exigeant aussi. Cette troisième place est frustrante, comme le fait de ne pas pouvoir empiler les bons temps à domicile. C’est notre situation, elle demande du travail, on doit poursuivre tant qu’on le peut", a résumé Tanak à notre micro.

Et d'ajouter : "Au sujet de la voiture, il n’y a pas de secret. On ne parvient pas à se battre pour la victoire et à être totalement compétitif. On le savait déjà avant le rallye. On doit collecter un maximum d’informations afin d’être sûr de pouvoir s’améliorer ensuite. On espère trouver des solutions sur les voitures durant la soirée. J’espère qu’on pourra garder Lappi derrière nous, il ne semble pas totalement au niveau des Toyota de tête. La situation est délicate d’un point de vue motivation. Mais on sait qu’il n’existe pas d’autre solution. On doit continuer encore et encore."