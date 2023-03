Élèves inscrits irrégulièrement : le parcours du combattant et, parfois, la descente aux enfers

C’est donc en chœur que les élèves, parents, associations et avocats demandent du changement pour éviter de briser le parcours de ces adolescents inscrits irrégulièrement. L’association Droit des Jeunes Bruxelles réclame notamment plus de lisibilité et de cohérence dans les décisions du Conseil de classe, ainsi que plus d’analyse dans la régularité des inscriptions. " L’Inspection doit arriver plus tôt dans l’année, sinon, ce sont des mois, voire des années perdues ", rajoute le directeur. Enfin, elle rappelle que ces jeunes ont des droits et appelle à les reconnaître dans le code de l’enseignement.

Et pourquoi ne pas donner un superpouvoir à la Ministre de l’Enseignement ? " On pourrait imaginer donner à la Ministre la possibilité de régulariser des situations dans des cas exceptionnels ", soutient Emmanuel Gourdin." A savoir quand le chef d’établissement a fait une erreur, à savoir quand l’élève se sent bien dans la classe, dans la mise en balance entre la décision prise par le conseil de classe, et le bien-être de l’enfant et la scolarité de l’enfant, la balance penche pour que l’élève reste dans la classe dans laquelle il a été inscrit irrégulièrement."