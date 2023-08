Elever des saumons sur le plateau de Herve : une pétition contre le projet recueille 5000 signatures

Un industriel suisse de la pisciculture veut implanter un élevage de saumons à Baelen, en plein pays de Herve. Sur place, son projet ne plaît pas. L'entreprise va pomper de l'eau dans la nappe phréatique. La commune a donné un avis défavorable au permis et les opposants se mobilisent.

Pomper l'eau de la nappe phréatique

Le plateau de Herve, c'est une région de vergers et d'élevage de vaches. On n'a pas l'habitude d'y croiser des saumons. Mais sous les prairies, le sol regorge d'eau. De la très bonne eau, bonne pour les saumons. C'est ce qui a décidé le groupe suisse Cold Water à choisir Baelen pour y élever ses poissons. Un groupe de riverains s'y opppose. Leur pétition a récolté 5000 signatures.

"Le saumon est un poisson essentiellement de mer" note l'avocat Alain Lebrun, qui signe une lettre adressée à la ministre wallonne de l'environnement. "Vouloir en élever sur le plateau de Herve, c'est assez ridicule. Sur le plan environnemental, la principale objection, ce sont les pompages massifs d'eau dans la nappe souterraine, qui risquent, avec le réchauffement climatique et l'augmentation de la population d'être de plus en plus sollicitées, ce que les habitants ne souhaitent pas".

Lettre de l'avocat Lebrun à la ministre de l'Environnement :