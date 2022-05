Elevage et agriculture de précision pour répondre aux enjeux écologiques

Il s’appelait Centre de Recherches agronomiques de Gembloux et dépendait du Fédéral. En 150 ans, il a perdu le nom de la ville (car on le retrouve aussi à Libramont) et est devenu régional. Le CRA-W étudie et expérimente tout ce qui touche de près ou de loin à l’agronomie.

Agriculture, horticulture, élevage, agrofourniture, produits transformés, machines et nouvelles technologies : toutes ces matières sont du ressort des 420 collaborateurs qui mettent leurs compétences au service de la recherche et des professionnels du milieu. Impossible de détailler les dizaines de projets en cours et les différents axes de travail, mais l’évolution de la technologie ainsi que la prise de conscience écologique déterminent à présent les préoccupations modernes.

Lors de notre visite, on s’est concentré sur un mot que le Centre wallon de Recherches agronomiques met en exergue : précision.

"Précision" pour l’économie, l’écologie et le rendement

Dans un champ de betteraves, un tracteur est en train de biner, c’est-à-dire couper la fine couche supérieure de terre et ainsi enlever les mauvaises herbes. La particularité, c’est que la machine opère seule, sans conducteur à bord. Equipé de caméras et de capteurs GPS, le tracteur peut inlassablement effectuer le travail pendant que l’agriculteur vaque à d’autres occupations. Cela prend plus de temps qu’un épandage classique de pesticides, mais cela ne mobilise aucun moyen humain. On peut ainsi utiliser des machines moins lourdes, plus respectueuses du sol et désherbant de manière mécanique, et donc plus écologique.

On retrouve aussi la précision dans l’élevage, où les chercheurs veillent à optimiser la qualité de nourriture des vaches laitières afin qu’elles ne manquent de rien pour produire un lait de qualité. Un lait qui est constamment analysé dans les laboratoires du CRA-W. Il est d’ailleurs pionnier dans l’analyse de la quantité de méthane émis sur base d’échantillons de lait, ce qui lui a permis de développer une expertise internationale. Une modification de l’alimentation et une sélection des animaux permettent de réduire drastiquement les émissions de ce gaz à effet de serre rejeté par les ruminants.

Enfin, la météorologie de précision est également un outil d’aide aux agriculteurs. Avec ses 30 stations réparties aux quatre coins de Wallonie, le centre offre des données claires aux agriculteurs, leur permettant d’envisager ou non des pulvérisations sur certains champs.

Les technologies évoluent, les attentes des consommateurs aussi. Les préoccupations d’aujourd’hui ne sont plus celles d’hier mais le CRA-W garde tout son intérêt en prenant en compte les besoins du secteur, le respect de l’environnement, l’impact du changement climatique et l’amélioration continue des techniques.

Durant cet été, différentes activités sont proposées aux professionnels ainsi qu’au grand public. Les informations sont à retrouver sur le site www.cra.wallonie.be.