Eléonore, 12 ans, foule les planches pour la première fois à Spa. Promise à un bel avenir?

Avec une voix déjà bien affirmée, Éléonore Tomiello donne ici la réplique à Argan dans le "Malade Imaginaire". Elle n’a que 12 ans et foule pour la première fois les planches dans la création de la Compagnie du Pas Sage, "Une idée de Molière". Pour la jeune fille, le rêve est devenu réalité: "Le jeu, être sur scène, jouer pour des gens, jouer la comédie, ça me plait" confie-t-elle.

Éléonore a le théâtre dans ses gênes. Depuis l’âge de 5 ans, c’est une fervente spectatrice du Royal Festival de Spa: "J'adore aller voir des pièces, et maintenant, j'ai l'opportunité et la joie de jouer au lieu de regarder."

Sa formation théâtrale est précoce: premier stage à 3 ans et demi. Viennent ensuite des cours à l’Académie Defossez de Spa et les ateliers d’Évelyne Thomas à Verviers. Actuellement, elle suit des études secondaires en "Art de la Scène" à l’Athénée Liège Atlas.

Actrice, c'est vraiment ce que j'aimerais faire

Évelyne Thomas, qui a créé et mis en scène "Une idée de Molière", croit fermement en elle: "Elle est intrépide, ça veut dire que de temps en temps, elle se lance des défis. Elle aime le théâtre, ça se sent. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est un petit prodige. Je pense qu'elle va faire une belle carrière oui."

D’autant qu’Éléonore a déjà fait son choix: "Actrice, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Je suis plus théâtre contemporain, mais Molière est une belle expérience" conclut-elle.

Et si vous souhaitez applaudir Éléonore, cette jeune comédienne spadoise, vous en avez encore la possibilité quelques jours. La création de la compagnie du Pas Sage "Une idée de Molière" est en effet présentée tous les jours à la salle Goblet de l'Athénée de Spa jusqu'à ce vendredi 19 août à 20 heures.