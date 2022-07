Elena Rybakina devient la première Kazakhe à remporter un Grand Chelem

Alors que tous les feux étaient au vert pour Jabeur et que sa victoire se rapprochait, la Tunisienne a commencé à perdre totalement pied. Breakée d’entrée, elle n’a pas su revenir directement malgré une balle de break. Si elle a pu éviter le 3-0 en sauvant, à son tour, une balle de break, elle a ensuite raté trois nouvelles occasions de débreaker (3-1).

C'est alors que Rybakina a passé la deuxième vitesse en remportant à nouveau le service de Jabeur avant de le confirmer (5-1). Au moment de servir pour s’offrir la deuxième manche, la Kazakhe n’a pas tremblé, offrant aux spectateurs un dernier set décisif (6-2).

Parfaitement lancée dans la première manche, Jabeur a montré un visage totalement différent dans la deuxième, avec un pourcentage de premier service bien plus faible et plusieurs fautes directes assez surprenantes. Son langage corporel a également beaucoup changé. Alors qu’elle s’encourageait beaucoup et montrait de la détermination dans le premier set, Jabeur a montré plusieurs signes d’agacement devant ses fautes directes.