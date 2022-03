Elena Kats-Chernin, l’une des plus prestigieuses compositrices en Australie

Elena Kats-Chernin est l’une des plus prestigieuses compositrices en Australie, même si elle a vu le jour à Tashkent, dans la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan.

Kats-Chernin a suivi ses premières études musicales à Moscou, avant d’émigrer avec toute sa famille en Australie, où elle poursuit sa formation, qu’elle complète à Hanovre auprès de Helmut Lachenmann. Elle va rester une quinzaine d’années en Allemagne avant de retourner en Australie, ou elle se met à composer des opéras de chambre et des ballets ainsi que de la musique orchestrale, des partitions de musique de film et des concertos pour piano. Elle est actuellement “compositeur en résidence” auprès du Queensland Symphony Orchestra.

Voici une œuvre de chambre d’Eleman Kats Chernin, intitulée : D’après le livre d’Anna Magdalena, c’est une partition commandée par l’Australian String Quartet. La compositrice explique qu’elle était intéressée par un son non romantique, sec, net et léger, et c’est ce qui lui a donné l’idée d’aller à la source du petit livre Anna Magdalena Bach la seconde épouse de J.S. Bach, épouse, mère, mais aussi chanteuse et musicienne. Elena Kats Chernin, a retravaillé le matériau de ce livre en lui redonnant un nouvel éclairage.