Elena Dhont et son cousin… cycliste Florian Vermeersch : quand les Red Flames se mettent en mode Tour de France

Après leur match-référence (sur le contenu, à défaut du résultat) face à la France, les Red Flames sont de retour dans leur retraite du Kilhey Court de Wigan. Comme chaque lendemain de match, les Belges vont pouvoir soigner leur récupération, bien nécessaire après la grosse débauche du New York Stadium de Rotherham, et aussi accueillir leurs familles. Mais pas que…

"Ça fait du bien de prendre le temps de voir nos proches " explique la jeune attaquante des Flames Elena Dhont. " Au stade, le jour du match, avec les supporters et les obligations médiatiques, on n’a pas vraiment le temps… Ici à Wigan, l’environnement est boisé et il y a quelques promenades autour. Mais pour le reste, il n’y a pas grand-chose à faire… On joue un peu au Yahtzee entre Flames… mais le jeu en vogue actuellement est surtout le Keezenspel (NDLR : une sorte de jeu de l’oie qui cartonne aux Pays-Bas). Les meilleures d’entre nous ? Tine De Caigny, Marie Minnaert et les deux Laura, De Neve et Deloose. Moi, je me débrouille : je suis une compétitrice, je joue toujours pour gagner… mais ça ne fait pas de moi une mauvaise perdante, hein ! (clin d’œil) Mais surtout : je regarde le Tour de France, il faut parfois aussi couper avec le foot !"