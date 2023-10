Elena a 10 ans et est la cadette d’une famille de quatre enfants. Elle chante depuis sa plus tendre enfance et adore reproduire des chorégraphies avec ses sœurs à la maison. C’est à 6 ans qu’elle commence les cours de solfège et de chant, elle s’est également mise au piano l’année passée. Son plus grand rêve serait de devenir chanteuse et de rencontrer ses artistes préférés, en particulier SIA qu’elle admire énormément.

Lors des Blind Auditions, Elena a interprété "Flames" de SIA, une chanson qui lui tient particulièrement à cœur. Sa prestation a impressionné tous les coachs, mais son choix final s’est tourné vers l’équipe de Black M, chanteur qu’elle écoute depuis toujours.