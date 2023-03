Elemental : l’univers du prochain Pixar se déploie dans une bande-annonce emballante

Dans cette première vraie bande-annonce pour Elemental, on en voit davantage sur l’univers de la première comédie romantique de Pixar.

Réalisé par Peter Sohn (Le Voyage d’Arlo), le film d’animation nous transporte dans la ville d’Element City, un lieu dans lequel cohabitent en harmonie l’eau, le feu, l’air et la terre. Ils ont pour règle d’or de ne pas se mélanger afin d’éviter les problèmes. Entre pression parentale, envie d’émancipation et amour naissant, nous suivons la rencontre entre deux êtres que tout oppose : Ember, une flamboyante et Wade, un aquatique.

Avec ces deux minutes et demie de bande-annonce, on peut constater qu’Elémentaire, en français, semble léger avec beaucoup de couleurs et de charme, sans oublier l’humour indissociable des productions Pixar. Comme AlloCiné le souligne, ce long-métrage réussit à aborder des sujets profonds puisqu’il est question de différences, de tolérance et du vivre ensemble.

Le réalisateur dit s’être inspiré de son enfance, expliquant que ses parents ont émigré de Corée au début des années 1970 et ont ouvert une épicerie dans le Bronx. "Nous faisions partie de ces familles qui se sont aventurées dans un nouveau pays avec des rêves et des espoirs – tous ensemble mélangés dans un grand bain de cultures et de langues dans de jolis petits quartiers. C’est ce qui m’a conduit à Élémentaire." a-t-il expliqué.

Avant le film, on pourra voir le très attendu Carl’s date, court métrage qui raconte le premier rendez-vous amoureux du vieux monsieur de Up (Là-haut) depuis qu’il a perdu sa femme.