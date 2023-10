Toute l’histoire se déroule dans la ville d’Element City. Là-bas, les éléments vivent ensemble. En tout cas l’eau, l’air et la terre habitent en harmonie. Mais le feu est fermement invité à rester dans son quartier. Chaque personnage appartient donc à une famille d’élément.

On suit deux héros : Flam, une jeune femme feu et Flack, un garçon eau. Ils vont donc se lancer dans une grande aventure pour permettre au père de Flam de garder son magasin. Forcément, ce voyage va leur permettre d’apprendre beaucoup sur eux-mêmes mais aussi l’un sur l’autre. Qui sait, peut-être qu’un amour impossible entre l’eau et le feu pourrait voir le jour ?