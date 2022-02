Elektra masse nue avec son corps : "On reste dans l'érotisme, on déclenche du désir, mais on ne va jamais plus loin"

“Quand je masse, je suis vraiment en osmose. J’ai besoin de transmettre de l’érotisme à la personne que je vais masser et qu’on ne fasse qu’un lors du massage.”

Depuis deux ans, Claire (alias Elektra) est masseuse naturiste et érotique à Nancy, dans le Grand-Est, en France. Elle se met littéralement à nu pour masser des clients en recherche de douceur et de sensualité.

Personnes seules en manque de tendresse, couples tentant de raviver la flamme ou encore accidentés à la recherche d’une libido perdue, les profils de ceux qui passent la porte du salon d’Elektra sont divers et variés, mais tous ont en commun ce besoin de douceur et d’une oreille attentive.

Elektra n’est pas une travailleuse du sexe. Chez elle, on fait juste monter le désir, sans aller plus loin, et ceux qui ont tenté de franchir les limites ne sont pas près de revenir.