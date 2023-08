Electronicos Fantasticos !, l’incroyable orchestre japonais qui explore les limites de la musique

Si le Electronicos Fantasticos ! est l’œuvre de Ei Wada, c’est aussi le résultat d’un travail collaboratif à échelle nationale et internationale. En 2015, le Nicos Orchest-Lab est fondé parallèlement à l’orchestre. Ce laboratoire de réflexion est un véritable lieu d’échange d’idées et de techniques de production et de performances. Actuellement, cinq bases d’activités sont rassemblées avec plus de 100 membres au Japon : Tokyo, Kyoto, Hitachi, Nagoya et Akita. L’orchestre possède également un laboratoire mondial sur internet où les participants échangent, explorent et créent des instruments de musiques uniques en tirant parti de l’expérience de chacun. Electronicos Fantasticos ! est aussi bien la création de jeunes écoliers passionnés de musique que des personnes dans la soixantaine intéressées par le projet.

Aujourd’hui, le groupe, mené par Ei Wada et soutenu par l’équipe collaborative Nicos Orchest-Lab, a acquis une renommée internationale l’amenant à participer à des festivals de musique européens tels que Sónar en Espagne et Ars Electronica Festival en Autriche où il remporta en 2018 une mention honorifique, le STARTS Prize.

Avec ce projet collaboratif, Ei Wada invente de nouveaux langages musicaux et crée de vibrantes performances où rationalité et efficacité sont mises de côté au profit des sentiments et des souvenirs. Cet orchestre réenchante des éléments oubliés de la culture populaire japonaise et explore une identité culturelle renouvelée à travers ce qui pourrait être la nouvelle musique folklorique des villes urbaines.

