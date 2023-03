Electronic Arts annonce se séparer de 6% de ses effectifs

Selon les documents qu'Electronic Arts a transmis au gendarme boursier américain (ici), EA employait approximativement 13 000 personnes dans le monde au 31 mars 2022, dont 64 % à l'international. Le plan social devrait ainsi toucher de l'ordre de 800 personnes.

" C'est la partie la plus difficile, et nous suivons le processus avec le plus grand soin et le plus grand respect. Lorsque nous le pouvons, nous offrons à nos collègues des opportunités de transition vers d'autres projets ", écrit Andrew Wilson.

Pourtant, dans la note destinée au personnel et rédigée par Mr Wilson également, Electronic Arts se dit être "en position de force" et se compter parmi les leaders l'industrie. Le plan de restructuration d'EA devrait être achevé d'ici fin septembre et coûter entre 170 et 200 millions de dollars à la firme américaine.