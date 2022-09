Electrique, bois, gaz ou mazout : que choisir pour se chauffer cet hiver ?

Alors que les prix de l’énergie et du gaz augmentent constamment, on voit circuler sur les réseaux sociaux plusieurs avis sur les moyens les moins chers pour se chauffer cet hiver.

Parmi ceux-ci, certains affirment qu’aux prix actuel du gaz, il vaudra mieux utiliser une chaufferette électrique qu’un radiateur relié au gaz, ou encore une bouilloire électrique plutôt que chauffer son eau (pour cuisiner, par exemple). Est-ce vraiment moins cher ? Décryptage.

Le chauffage électrique, très cher

Faut-il sortir la chaufferette électrique pour se chauffer cet hiver pour économiser ? Non. Les chaufferettes électriques sont très gourmandes en énergie, raison pour laquelle elles sont déconseillées.

La société Wikipower, spécialisée dans le domaine de l’énergie, explique que le prix du chauffage à l’électricité est reste actuellement trois fois plus cher que celui du chauffage au gaz ou au mazout. Et ce malgré que la TVA sur l’électricité a été baissée en mars 2022, et est passée à 6%.

La situation pourrait être différente pour un ménage qui dispose d’une pompe à chaleur ET de panneaux photovoltaïques: dans ce dernier cas, précise Wikipower, le chauffage électrique peut devenir plus intéressant, si la production est suffisante pour combler la consommation.

Le poêle à bois

Alors que les prix de l’énergie montent, beaucoup de Belges se tournent aussi vers le chauffage au bois. Tous les bois ne s’équivalent pas, cependant. Tout d’abord, exit le poêle à bois ouvert : ses particules fines ne sont pas bonnes ni pour vos poumons ni pour l’environnement et 85% de la chaleur se perd dans la cheminée.

"Pour qu’il soit efficace, écologique et sain, il faut utiliser un appareil dont le rendement est supérieur à 80%", explique EcoConso. Les cassettes, les bûches et les pellets sont plus efficaces, à condition que le bois pour les bûches soit bien sec, expliquait à nos micros Jonas Moerman, conseiller climat et énergie chez EcoConso.

Selon la société Wikipower, le pellet et le bois de chauffage restent les moyens de se chauffer les plus avantageux.