Electricité : la Belgique toujours (trop) dépendante du nucléaire, malgré une production historique de renouvelable

Près de la moitié (47,3%) de l’électricité produite en Belgique en 2022 l’a encore été grâce aux centrales nucléaires, soit 5% de moins qu’en 2021.

C’est l’un des principaux chiffres qui ressort du rapport 2022 d’Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, concernant le mix électrique de notre pays.

L’autre donnée importante concerne la progression constante des énergies renouvelables comme source d’électricité. La production d’énergie éolienne (terrestre et off-shore) et solaire frôle ainsi les 20%, soit 3% de plus qu’en 2021.

Quant aux centrales au gaz, elles interviennent pour plus d’un quart de la production électrique (26,9%).

Un rapport qui montre, s’il le fallait encore, à quel point notre pays reste dépendant de l’énergie nucléaire pour son approvisionnement électrique alors que la sortie du nucléaire est prévue chez nous dans trois ans, en 2025.

Rappelons que dans le même temps, les négociations avec le producteur français Engie pour prolonger de 10 ans, après 2025, la durée de vie des deux réacteurs les plus récents, Doel 4 et Tihange 3, n’ont toujours pas abouti.