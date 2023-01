Électricité et soins de santé moins chers, crèche gratuite… avez-vous droit au statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM) ?

Il n’y a pas que les personnes qui poussent la porte d’un CPAS qui ont droit au statut de "Bénéficiaire de l’intervention majorée" (BIM). Si vous gagnez moins d’une certaine somme par an, vous y avez droit. Et ce statut vous donne accès à toute une série d’avantages dont un tarif réduit pour le gaz et l’électricité.

Le BIM, c’est quoi ?

Avant toute chose, le statut de "Bénéficiaire de l’intervention majorée", qu’est-ce que c’est ? C’est un statut qui prend en compte les petits revenus. Il est octroyé automatiquement par la mutuelle si vous touchez des allocations sociales, c’est-à-dire pour les personnes :

qui touchent le revenu d’intégration social (RIS).

âgées qui touchent la Grapa (garantie de revenus aux personnes âgées).

porteuses d’un handicap

qui reçoivent une allocation pour un enfant à charge atteint d’un handicap d’au moins 66%

Plafond : environ 2000 euros bruts par mois

Mais il peut aussi être octroyé sur base de vos revenus. Les démarches sont alors à faire auprès de votre mutuelle.

Concrètement, vous ne devez pas gagner d’argent au-dessus d’un certain montant. Prenons un exemple : Si vous êtes seul, vous ne devez pas recevoir plus de 23.303,84 euros bruts en 2022. Donc si vous gagnez moins de 1942 euros bruts par mois, ce qui est possible si vous travaillez à temps partiel par exemple, vérifiez auprès de votre mutuelle si vous avez droit au statut BIM.

Ce plafond augmente de ​4314,18 euros bruts gagnés sur toute l’année par personne supplémentaire dans le ménage. Autrement dit, si vous vivez à deux et que les deux revenus sont en dessous des 2300 euros bruts par mois, vérifiez auprès de votre mutuelle si vous avez droit au statut BIM.

Ce maximum n’est pas le même si vous êtes dans un statut particulier : invalide, pensionné, handicapé, chômeur complet, indépendant en droit passerelle, famille monoparentale, etc.

Ce plafond-là est adapté tous les 1er du mois. Au 1er janvier 2023, il était de ​25.291,73 euros bruts avec ​​4682,19 euros bruts par personne à charge. Pour une famille monoparentale avec un enfant par exemple, cela revient à 2491,82 euros bruts par mois. Etant donné que de nombreux parents solos travaillent à temps partiel, il est possible qu’ils rentrent dans les critères.

Tous les plafonds sont disponibles sur le site de l’Inami, l’Institut national d’assurance maladie-invalidité et sont indexés au fur et à mesure donc si vous lisez cet article plus tard qu’en janvier 2023, ils seront probablement différents.

À quoi donne accès le statut BIM ?

Le premier des avantages est un accès facilité aux soins de santé. C’est pour cela que ce statut existe à la base. Mais ce n’est pas le seul.

Il donne notamment accès à :

D’autres soutiens peuvent être octroyés par votre mutuelle. Renseignez-vous donc auprès d’elle.