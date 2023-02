Elections régionales en Italie : Giorgia Meloni réussit son test

Les bureaux de vote de Lombardie et du Latium, deux régions d'Italie qui devient élire leurs présidents et gouvernements respectifs, se sont ouverts à 7 heures ce dimanche 12 février et ont fermé ce lundi à 15 heures. Selon les premiers résultats, les deux candidats soutenus par la coalition au pouvoir de Giorgia Meloni sont arrivés en tête. Des résultats qui renforcent l’emprise de la droite sur l’Italie.

Attilio Fontana, le président sortant de Lombardie, la région de Milan la capitale économique, membre de la Ligue du nord garde sa place et Francesco Rocca, candidat de centre droit, évince l’administration de centre gauche de la région de Rome. Ils ont tous deux fait face à des oppositions divisées et incapables de s’allier pour contrer les forces politiques qui dirigent le pays. Ces deux régions représentent à elles seules un peu plus d’un quart de la population et génèrent un tiers du produit intérieur brut. La droite s’empare ainsi de 15 des 20 régions du pays.