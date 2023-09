Élections régionales dans les régions ukrainiennes annexées : quel est l’objectif de Moscou ?

Seulement, si l’objectif principal de ces élections est de légitimer la présence russe dans l’est de l’Ukraine, la forte variation de la proportion de candidats locaux sur les listes électorales des principaux partis se présentant n’aide pas.

Selon une enquête de IStories, un média russe indépendant, et de l’organisation Conflict Intelligence, le Parti communiste de la Fédération de Russie et Russie Juste désignent le plus grand nombre de candidats locaux, respectivement 89% et 85%. De son côté, le Parti libéral-démocrate ne compte qu’environ 57% de candidats ukrainiens. Enfin, Russie unie, le parti de Vladimir Poutine et grand favori, présente à peine 55% de candidats locaux. Près de 42% des candidats de la formation sont originaires de la Crimée voisine et de Russie.