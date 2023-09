Elections régionales 2024 : Jean-Jacques Cloquet Engagé en politique – Entretien

Après les avions et les pandas, voici venue l’heure de la politique pour Jean-Jacques Cloquet. Ce n’est pas vraiment une surprise. L’homme a déjà été plusieurs fois approché par différentes formations. Il avait exprimé la possibilité d’une activité politique en début d’année. À 63 ans, Jean-Jacques Cloquet a décidé de rejoindre les Engagés. Il sera tête de liste pour les élections régionales de 2024. Une position qui devrait logiquement le voir siéger comme député wallon au cours de la prochaine législature.

La Rédaction : Jean-Jacques Cloquet, on a le sentiment que votre engagement en politique est naturel.

Jean-Jacques Cloquet : Il apparaît naturel, parce que c’est le projet qui m’a séduit. Le projet de fédérer, de rassembler et ce qu’on appelle le libéralisme social qui est mon ADN. À 63 ans, je m’intéressais de plus en plus à aux transitions qui sont en train de se passer et qui sont fondamentales pour l’avenir. Et je me suis dit "qu’est-ce que tu fais"? "Est-ce que tu n’as pas envie"? Et la proposition m’est venue et c’est comme ça que j’ai adhéré. En fait, je n’ai eu aucune exigence. Je vous avoue que je ne savais pas à quoi ça m’obligeait dès le départ. Je suis sincère parce que je ne suis pas un spécialiste de la politique, mais je pense que c’est Maxime Prévot et en concertation avec les gens de la région. Et j’ai eu un accueil incroyable. Ça, ça me touche énormément. Voilà, je vais m’investir le mieux possible pour tirer la liste et aider en tout cas tous les gens. Il y a des gens remarquables. Et l’objectif, c’est que je puisse être député wallon. Ce qui m’intéresse beaucoup, c’est de travailler sur des projets pour la Wallonie et pour l’avenir, en collaboration avec les gens des autres partis. Ça fait 40 ans que je fréquente tous les milieux politiques, quels que soient les partis. J’ai pas mal d’amis partout. Je trouve qu’il y a des gens qui font du très bon travail.

La Rédaction : Quelles sont vos ambitions ?

J-J Cloquet : Moi ce qui m’intéresse c’est de travailler sur des projets. Alors on peut être d’accord ou pas d’accord sur les projets, mais ce n’est pas commencer à rentrer dans des débats avec les personnes. Personnellement, c’est vraiment de construire ensemble et je suis certain que la Wallonie en a besoin. La Wallonie a besoin qu’on soit uni. On voit bien ce qui se passe au nord du pays. On doit réagir. On ne doit pas se laisser faire.

La Rédaction : Pourquoi avoir fait le choix des Engagés ?

J-J Cloquet : C’est un point qui avait attiré mon attention, c’est la manière dont ils ont lancé les Engagés. Ils ont décidé de se mettre dans l’opposition et pendant deux ans, de consulter des experts, des citoyens et ainsi de suite pour rédiger leur manifeste. Et une des constatations, c’était de se dire voilà, si on veut atteindre les objectifs du manifeste, on doit s’entourer de personnes qui ont des expertises dans différents domaines et qui ne sont pas nécessairement des gens qui ont toujours été dans la politique. C’est comme ça qu’on a fait appel à des gens comme Coppieters, comme Olivier de Wasseige. Moi, mes expertises par rapport à mon passé, mon ADN, c’est le fédéralisme social, la concertation sociale.

La Rédaction : Quelles sont les matières dans lesquelles vous pourrez exprimer votre expertise ?

J-J Cloquet : C’est la partie, on va dire, que j’ai négocié. On sait très bien qu’un jour j’ai refusé une place de secrétaire d’Etat à la digitalisation parce que, en toute honnêteté, ce n’était pas mes compétences. Je trouve que c’est hyper important et il y a des gens beaucoup plus compétents. Et d’ailleurs Mathieu Michel, je crois, fait un très bon travail. Moi non. Ce que j’ai voulu faire ici, c’est de dire "ok, je veux bien m’investir, je veux travailler sur des projets, mais là où j’ai les compétences", tout ce qui est emploi, formation, économie, je suis ingénieur Polytech énergéticien. Donc l’énergie, évidemment. Le soutien aux PME, ça me paraît très important. Et la mobilité, voilà, ça, ce sont des secteurs où je veux vraiment m’investir et tout de suite. Il y a eu un accueil positif. C’est ce qui a finalisé une réponse que j’ai prise il n’y a pas très longtemps. C’est vraiment il y a très très peu de temps que j’ai vraiment décidé. Même si le bruit était dans les couloirs.

La Rédaction : L’ambition de faire de la politique autrement qui est l’ambition exprimée par les membres de la société civile qui rejoignent un parti n’est-elle pas utopique ?

J-J Cloquet : Moi c’est mon tempérament. La politique autrement, c’est avec les collègues des autres partis, voilà, c’est comme ça. On peut ne pas être nécessairement d’accord sur des projets, ce que je peux comprendre. Mais voilà, moi, c’est ma volonté. Je serai très ferme de ce côté-là. On a bien discuté avec Maxime Prévot, notamment, et il m’a dit "tu auras cette autonomie et liberté de travailler dans ce sens-là". Je veux, je l’espère, être député wallon de manière à justement aussi avoir un peu de recul, ne pas être dans le tout politique. Il y a des gens qui font ça très très bien. Moi, ma volonté, c’est de pouvoir travailler sur des projets de fond dans l’intérêt de la Wallonie. A froid.

La Rédaction : un siège de député au Parlement wallon, c’est aussi l’opportunité de défendre les intérêts de Charleroi Métropole, non ?

J-J Cloquet : J’y suis très sensible parce que moi j’ai connu les ACEC avec mon père. Avec la relance économique, il y a du travail qui se fait très bien avec un Dermine. Dolimont gère le budget. Ce sont des jeunes que je connais très bien et donc on doit vraiment faire une équipe pour notre région. Ici, il y a des beaux projets qui arrivent pour réduire le nombre de chômeurs, pour les aider à trouver du boulot. Il y a déjà un travail qui a été fait sur la formation, et ça n’a rien à voir avec Jean-Jacques Cloquet puisque moi j’arrive seulement. Les centres de formation qu’on a développés sur Charleroi, il faut maintenant les lier avec l’emploi et ça ne sera que positif pour la région de Charleroi. Et bien sûr Le Sud-Hainaut, étant donné que, comme vous le savez, la circonscription va jusqu’à Momignies et Chimay. En politique, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais en principe, la place devrait me donner le siège de député wallon. Je l’espère de tout cœur. Et je me battrai pour essayer d’avoir plus.