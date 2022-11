Elections présidentielles en Slovénie: une avocate libérale favorite

Les deux candidats à l'élection présidentielle en Slovénie s'affronteront dans les urnes lors d'un second tour dimanche, alors qu'aucun des deux n'a remporté assez de soutien lors du premier tour il y a trois semaines.

L'ancien ministre des Affaires étrangères, issu de la droite, Anže Logar, a remporté le plus de voix le 23 octobre dernier. Mais sa rivale, l'avocate libérale non affiliée à un parti politique, Nataša Pirc Musar, semble être la favorite pour le second tour, selon les sondages d'opinion.