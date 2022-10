Élections présidentielles en Autriche : qui est l’ex-Président Alexander Van der Bellen, donné vainqueur par les premières projections ?

Une électrice retraitée disait ce dimanche à un journaliste de l"AFP, à la sortie d’un bureau de vote : "je suis en faveur de la stabilité". C’est un mérite que lui reconnaissent ses partisans : être un pilier dans les remous.

Et en six ans de mandat, les remous n’ont pas manqué. Il y a eu le Covid, et tous les choix de société inédits à poser et à assumer dans le sillage du virus. Les interventions publiques posées d’Alexandre Van der Bellen ont alors consolidé sa popularité. De la même façon, il a endossé le costume de garant de la stabilité au milieu du chaos lors des scandales successifs qui ont agité le gouvernement du jeune Chancelier Sebastian Kurtz, et la succession de trois Chanceliers en six ans à la tête du gouvernement autrichien. Dernières secousses en date, celles de la guerre en Ukraine.

Sans surprise, c’est cette image de pilier inébranlable, de garant de la continuité de l’Etat, qu’il a mise en avant au fil de sa campagne électorale. Une image payante si l’on en croit les premières projections publiées à la clôture des bureaux de vote.