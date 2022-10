Elections présidentielles au Brésil : un juge interdit à Lula d’associer Bolsonaro... au cannibalisme

Jair Bolsonaro y décrivait ce qu’il présentait comme un rituel de la communauté autochtone Yanomami, dans l’Etat de Roraima (nord).

"Ils cuisinent ça pendant deux ou trois jours et ils le mangent avec de la banane. Je voulais voir l’Indien se faire cuire. Et là ils me disent : "si vous le voyez, vous devez le manger". Je le mange !", dit Jair Bolsonaro dans cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux au Brésil.

"Après toutes les absurdités que le Brésil a déjà entendues de la part de Bolsonaro, en voici une autre, encore plus effroyable : il révèle qu’il mangerait de la chair humaine. Le Brésil ne supporte plus Bolsonaro", dit une voix off dans la vidéo diffusée par l’équipe de campagne de Lula.

"Dans la façon dont ces propos ont été extraits de l’entretien, le sens original du message a été modifié, suggérant que le candidat pourrait admettre la possibilité de consommer de la chair humaine en toutes circonstances", a souligné le juge du TSE.