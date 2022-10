Plus de 8300 personnes ont été interrogées sur deux jours, vendredi et ce samedi, pour cet ultime sondage, qui comporte une marge d’erreur de + /- 2 points de pourcentage et promet donc un résultat serré.

Lula a remporté le 1er tour du 2 octobre par 48% des votes exprimés contre 43% à Jair Bolsonaro, mais les instituts de sondage avaient tous lourdement sous-estimé le score du président sortant, auquel ils prédisaient un retard de 12 points de pourcentage.

Quelque 156 millions de Brésiliens sont appelés à voter dimanche pour le scrutin le plus polarisé de l’Histoire moderne du Brésil.