Élections législatives et présidentielle en Turquie : un scrutin décisif pour l’avenir du pays

Ce dimanche 14 mai, 61 millions de Turcs se rendront aux urnes pour des élections présidentielle et législatives. Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, tentera de remporter un troisième mandat de président. Face à lui, son principal rival Kemal Kiliçdaroglu est soutenu par une alliance de partis d’opposition. Les sondages donnent les deux hommes au coude-à-coude. Tour d’horizon des enjeux du vote.

Le vote du 14 mai sera un référendum sur la fin ou la poursuite du régime hyperprésidentiel que Recep Tayyip Erdogan a fait adopter par référendum en 2017. S’il perd, ce sera la première fois qu’une alternance politique provoque un changement de régime, puisque l’opposition promet un retour à la démocratie parlementaire (encore faudra-t-il, pour cela, qu’elle dispose d’une majorité suffisante à l’Assemblée pour changer la Constitution). Une victoire de Tayyip Erdogan, à l’inverse, entraînerait une " institutionnalisation de l’autocratie ", selon la politologue Seren Selvin Korkmaz.

"Erdogan a bâti un régime dans lequel l’équilibre des pouvoirs n’existe plus et où toutes les institutions dépendent des décisions d’un homme", explique-t-elle. " Il subsiste toutefois une forme de résistance dans l’appareil d’État, de la part de bureaucrates qui ne sont pas satisfaits de cette situation. Si Erdogan gagne à nouveau, il cherchera à prendre le contrôle total des institutions pour ne plus jamais risquer de perdre une élection."

Conséquence du régime hyperprésidentiel, les juges et procureurs ont perdu toute indépendance ces dernières années, du plus haut au plus bas échelon de la magistrature. En promettant de rétablir la séparation des pouvoirs, l’opposition annonce aussi la libération des prisonniers politiques (figures de la société civile, journalistes, avocats…). Parmi eux, l’ancien dirigeant du parti prokurde, Selahattin Demirtas, et le mécène Osman Kavala, condamné à perpétuité pour son rôle présumé dans la protestation massive du parc Gezi en 2013. La Cour européenne des droits de l’homme réclame la libération des deux hommes, mais Tayyip Erdogan a ordonné à la justice de ne pas appliquer ses arrêts.

L’opposition promet aussi de rompre immédiatement avec la politique monétaire de Recep Tayyip Erdogan qui, à rebours des théories économiques classiques, entend continuer de baisser les taux d’intérêt de la Banque centrale (une autre institution privée de son indépendance) malgré une inflation supérieure à 50%. L’alliance d’opposition, qui compte dans ses rangs des économistes réputés, assure qu’elle ramènera l’inflation "à un chiffre d’ici deux ans" et "rendra sa crédibilité à la livre turque", qui a perdu près de 80% de sa valeur face au dollar en cinq ans. Le rétablissement de l’état de droit et d’un climat plus prévisible pourrait encourager le retour des investisseurs étrangers, qui ont fui la Turquie ces dernières années.

Une victoire de l’opposition aurait aussi des conséquences sur la politique extérieure de la Turquie. Kemal Kiliçdaroglu souhaite la fin de l’interventionnisme militaire et politique à l’étranger des années Erdogan et le retour à une diplomatie "apaisée" et plus "institutionnalisée". Ünal Çeviköz, ancien diplomate et conseiller du candidat, assure que ce dernier mettra fin à "la mauvaise habitude [de l’actuel président] d’utiliser la politique étrangère à des fins de politique intérieure". L’opposition veut améliorer les relations avec l’Union européenne (et obtenir rapidement la levée des visas Schengen), réaffirmer la place de la Turquie au sein de l’Alliance atlantique, tout en maintenant un "dialogue équilibré" avec la Russie. Sur la question de Chypre, de la Méditerranée orientale ou encore du soutien des Occidentaux aux forces kurdes de Syrie (qu’Ankara considère comme des terroristes), il ne faut toutefois pas s’attendre à un changement notable de la position turque en cas de victoire de l’opposition.