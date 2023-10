Elections législatives en Pologne : le mur anti-migrants est devenu argument de campagne

Dans les rues de Kuznica, une ville polonaise située à un kilomètre de la frontière, les pancartes électorales du PIS son partout. Stanislav en a accroché une sa porte. Pour ce retraité, le parti au pouvoir est le seul en mesure d’assurer la sécurité "Ce qui est le plus important, c’est la sécurité. Car ici près de la frontière, nous sommes exposés à plein de situations désagréables à cause des migrants. Et le PIS peut l’assurer", affirme-t-il.

Au plus fort de la crise migratoire en 2021, la ville s’était sentie délaissée. Theresa est aujourd’hui rassurée. "Il y avait des réfugiés dans des buissons ici. Ils étaient dans les champs. Et après, on trouve des vêtements et des chaussures dispersées. On a peur de se promener dans la forêt à présent. J’habite à trois kilomètres de la forêt. Ils étaient partout, derrière chaque buisson, dans chaque champ avant qu’ils installent la clôture”, se réjouit la femme de 70 ans.

Un jeune garçon de 19 ans mort de froid

D’autres voudraient voir disparaître la clôture d’acier. Anna a 33 ans. Elle vient en aide aux migrants avec son association. "Quand on les retrouve dans les bois, ils sont toujours fatigués, parfois ils ont des blessures à cause des longues heures de marche dans la forêt ou à cause des altercations avec les gardes-frontières ou parce qu’ils ont grimpé sur la clôture", déplore Anna membre de l’association.