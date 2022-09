Élections législatives en Italie : l’extrême droite aux portes du pouvoir ?

Si les sondages se confirment, toute la botte ou presque pourrait virer aux couleurs de la droite et de l’extrême droite, les vraies poches de résistance pourraient se trouver en Toscane et Emilie Romane, les bastions historiques de la gauche italienne. Pour tenter de gagner dans ces régions, le parti démocrate et les autres partis de gauche essaient de convaincre les indécis.

"Nous devons convaincre et ramener aux urnes tous ceux qui ne votent plus, l’abstentionnisme a été très fort aux dernières élections, et nous devons parler avec ceux-là, ceux qui ne votent plus", explique Pierluigi Galigani, le secrétaire provincial du parti démocrate à Pistoia, "pour les convaincre nous devons repartir de nos valeurs de gauche, le travail, le social, et surtout écouter leurs problèmes."

Une Italie bleu marine

En 2018, les résultats des élections avaient clairement divisé l’Italie en trois. Le Nord à la droite menée par Matteo Salvini, le Sud aux anti-systèmes du Mouvement 5 Etoiles qui avaient raflé plus de 30% des votes, et le centre à la gauche qui avait réussi à préserver ses bastions. Le scénario annoncé par les instituts de sondages, qui ne peuvent plus relâcher aucune prévision depuis le 10 septembre, s’annonce bien différent. La coalition de droite et d’extrême droite pourrait arriver largement en tête, emmenée cette fois par la formation de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

Mais pour s’assurer une forte stabilité au parlement, la présidente de ce parti ultra-conservateur et souverainiste ne ménage pas ses efforts, chaque soir ou presque, elle parle dans une ville différente. Même dans les régions qui sont déjà des terrains conquis, comme l' Ombrie. Depuis septante ans, cette petite région du centre de l’Italie était la troisième citadelle de la gauche mais en 2019, Fratelli d’Italia et La ligue ont réussi l’exploit de s’en emparer. Cette fois encore, l’extrême droite est donnée grande gagnante dans les sondages.