Élections législatives en Grèce : les conservateurs de Mitsotakis en tête

Le parti de droite du Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis est arrivé en tête des élections en Grèce dimanche, selon des sondages à la sortie des urnes, mais ce résultat, s’il est confirmé, pourrait augurer de difficultés à former un gouvernement stable.

La Nouvelle-Démocratie, au pouvoir depuis quatre ans, recueillerait entre 36 et 40% des voix devant le parti de gauche Syriza de l’ancien chef de gouvernement Alexis Tsipras qui obtiendrait entre 25 et 29% des suffrages, selon ces sondages publiés à la fermeture des bureaux de vote par les chaînes de télévision. Derrière eux, le parti socialiste Pasok-Kinal obtiendrait entre 9,5 et 12,5% des suffrages.

De premiers résultats partiels doivent être publiés dans les deux prochaines heures mais si le score de ND se confirme, il ne lui permettrait pas de gouverner seul. Or, Kyriakos Mitsotakis, qui veut être reconduit dans ses fonctions pour quatre ans, a exclu de former une coalition, dans un pays dont la culture politique ne repose pas sur le compromis.

De son côté, Alexis Tsipras a fait des appels du pied au dirigeant du parti socialiste Pasok-Kinal, Nikos Androulakis, en vue d’une alliance mais celui-ci a formulé des exigences.