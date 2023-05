Élections législatives en Grèce : le tourisme, essentiel à l'économie, mais à quel prix ?

C’est un territoire énorme, on privatise un petit bout.

Nous démarrons notre reportage dans un petit coin de paradis, dans la Riviera d’Athènes. À près de 40 kilomètres de la capitale cette presqu’île a été pratiquement privatisée par des investisseurs grecs. Constantin Calios, responsable des relations publiques, estime que la Grèce devient une destination mondiale. "Il y a de plus en plus d’établissements 5 étoiles." Il rappelle l’importance du secteur touristique comme l’un des piliers de l’économie du pays ?

Sur place on dénombre seize plages de sable fin, des bungalows blancs tournés vers la mer turquoise, des restaurants de luxe et une salle de séminaire. Les touristes russes ne viennent plus depuis pratiquement deux ans, mais les Arabes et les Américains les ont remplacés.

Constantin Calios concède qu’une Grèce à deux vitesses se développe. "Oui et non", dit-il. "C’est un territoire énorme, on privatise un petit bout. En Grèce, ce n’est pas comme dans les autres pays où vraiment on exploite le tout pour l’argent. Non, en Grèce on essaye de garder vierge le paysage."

Dans l’hôtel que nous visitons les tarifs s’élèvent de 400 euros à 1000 euros la nuit. L’établissement voisin a, lui, installé des grilles dans la mer pour empêcher les nageurs indésirables d’accéder à leur plage privée.