Elections législatives en France : les électeurs d’Outre-Mer ont commencé à voter

La clef est entre les mains des plus de 48 millions d’électeurs qui sont appelés aux urnes dimanche à partir de 08 heures Pour tenir compte du décalage horaire, certains électeurs de l’Outre-mer ont toutefois commencé à voter dès samedi. D’abord à St-Pierre-et-Miquelon, archipel au large du Canada, à 12h00 (à Paris), puis en Guyane, en Amérique du Sud et du Nord, et dans les îles françaises des Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.