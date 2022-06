Elections législatives en France : la NUPES et Ensemble largement en tête au bureau de Bruxelles

Viennent ensuite, bien plus loin dans les suffrages, Geneviève Machicote (Les Républicains – 1573 voix), Marie-Josée Mabasi (UCE – 1340 voix), Anne-Catherine Girard (Reconquête ! – 1291 voix), Cédric Deverchère (Volt – 993 voix), Emmanuelle Cuignet (Rassemblement National – 976 voix), puis Catherine Coutard (Gauche Républicaine et Socialiste – 776 voix) et Gaëlle Cronel (Parti Pirate – 439 voix), tandis que Valentin Thevenot (Animalistes- 417 voix) ferme la marche.

Quant aux résultats pour l’ensemble de la quatrième circonscription, soit les trois pays du Benelux (Belgique – Pays-Bas – Luxembourg), c’est l’actuel député et candidat d’Emmanuel Macron, Pieyre-Alexandre Anglade, qui arrive nettement en tête, avec 16.597 voix sur les 42.636 suffrages exprimés. Vient ensuite la candidate NUPES Cécile Gondard (13.842 voix).