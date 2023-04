Elections législatives en Finlande : un bataille serrée en perspective, Sanna Marin en danger, sur fond de rattachement à l'Otan

Quoi qu'il en soit, on connaîtra vers 20h (19h heure belge) les premières estimations du vote. Autre moyen de sonder les tendances : les réseaux sociaux. La tradition veut qu'après avoir voté, on prenne un café accompagné d'un' pulla, une brioche typique des pays nordiques. "Les Finlandais sont stricts sur le secret des élections, et on ne parle pratiquement pas du vote proprement dit, explique l'auteur Satu Jaatinen sur le média Yhteishyva. Cependant, après avoir voté, de nombreuses personnes mettent une photo d'une tasse de café sur les réseaux sociaux et écrivent : "devoir accompli"." Le type de pulla (viennoiserie) choisi (cardamome, cannelle, myrtille, sirop d'érable...) pourrait mettre sur la piste du vote.